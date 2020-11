Sergio Ramos ha il via libera del Real Madrid. Come riporta El Chiringuito Tv, Florentino Perez non vuole partecipare ad aste al rialzo per lo stipendio del proprio capitano, in scadenza di contratto. Qualcosa che ricorda molto quanto fatto con Ronaldo, che infatti venne ceduto alla Juventus. Rischio CR7 bis, quindi, per le Merengues, solo questa volta si tratta di SR4.