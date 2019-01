Il Parma si muove sul mercato. E' fatta per Caceres dalla Lazio, ma si cerca un altro terzino: sul taccuino ci sono Laurini (Fiorentina), Rispoli (Palermo) e Spinazzola (Juventus) già richiesto da Genoa e Bologna.



A centrocampo trattativa con Kucka (Trabzonspor), per l'attacco spuntano altri due ex milanisti: Lapadula (Genoa) o Matri (Sassuolo). Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, in uscita Sprocati (Verona), Ceravolo (Benevento o Cremonese), Ciciretti (Pescara) e Da Cruz (Utrecht o Rayo Vallecano).