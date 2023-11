Tutti pazzi per Khéphren Thuram. In estate lo aveva seguito l'Inter, dove ora gioca suo fratello Marcus, adesso è la Juventus ad aver messo nel mirino il centrocampista del Nizza. Che nel frattempo, intervenuto in conferenza stampa, è tornato sull'ultima finestra di mercato: "Penso di aver iniziato bene la stagione. La squadra ha avuto un buon inizio di stagione. Io ho sviluppato alcuni aspetti del mio gioco. Riguardo a quanto successo nella scorsa finestra di mercato, ho deciso di restare. Volevo continuare a crescere al Nizza, crescere come giocatore in questo club. Onestamente, mi ha reso felice essere accostato a tutti questi club, a sinistra, a destra e al centro. Dimostra che sto facendo le cose per bene, ma come ho detto: sapevo di voler restare qui", riporta Get French Football News.