Tra i tanti temi affrontati da Rafaela Pimenta, nell'intervista concessa a Il Corriere dello Sport, c'è anche il futuro di Khephren Thuram, centrocampista del Nizza. Il fratello di Marcus, attaccante dell'Inter, nell'ultimo periodo è stato accostato anche alla Juventus: "Ho letto le notizie, ma non so come andranno le cose. Lui è un giocatore molto importante per il Nizza, la sua famiglia conosce il calcio ed è seria. È veramente troppo presto".