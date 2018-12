Sono tanti i giocatori giovani o giovanissimi nel mirino della Juve. Ma la prima scelta rimane lui, anche se magari ora se ne parla un po' meno: Sandro Tonali. Il talento del Brescia fino a fine stagione resterà al suo posto, ma Paratici ha pronta l'offerta già a gennaio per strapparlo alla concorrenza, lasciandolo in prestito per almeno 6 mesi o 18 in caso di promozione dei lombardi.