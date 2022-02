Dal profilo Twitter ufficiale della Juve, una dedica a Paul Pogba, con la pubblicazione del "Gol of the day". I tifosi si sono scatenati con commenti di malinconia e speranza: il 28enne campione del mondo francese ha il contratto in scadenza con il Manchester United e il rinnovo è tutt’altro che scontato. Tra i ricchi corteggiamenti di Real Madrid e soprattutto Psg, la Juve resiste.