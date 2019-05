Il corteggiamento della Juventus per Nicolò Zaniolo è reale e la permanenza del centrocampista a Roma rimane in bilico. Come riporta ilBiancoNero.com, Fabio Paratici si è attivato, per Zaniolo è pronto un assalto da impostare se necessario nei prossimi mesi: la Juve è disposta ad attendere il 2020 per portare l’ex gioiello dell’Inter a Torino.