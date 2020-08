Contatti ci sono e proseguiranno fino a quando non si arriverà alla fumata bianca con Edin Dzeko (tutto fatto, in attesa dell'accordo Roma-Napoli per Arek Milik). Intanto Luis Suarez ha già ricevuto la controproposta della Juve: per vestire il bianconero deve dimezzare o quasi le sue pretese. A quanto ammontano? Bonus firma e commissioni per un totale che sfiora i 20 milioni, poi un triennale da 14 milioni netti a stagione. Troppo, con la Juve che sul piatto non può andare oltre quanto proposto nell'affare Dzeko. Sempre in attesa che l'uruguaiano riesca a liberarsi dal Barcellona.