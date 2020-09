Luis Suarez ha già trovato l'accordo con la Juventus e mancano "solo" la rescissione col Barça e l'ottenimento della cittadinanza italiana tramite esame di lingua B1. Un altro retroscena è risaputo: come confermato anche oggi dalla Gazzetta dello Sport, l'avvicinamento del centravanti uruguayano alla Juventus è passato anche da una telefonata al vicepresidente bianconero Pavel Nedved. Un dialogo tra grandi campioni per orchestrare un grande trasferimento. Si attendono ora gli aggiornamenti da Barcellona, ma tutte le parti in causa stanno premendo forte sull'acceleratore.