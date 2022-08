Sul finire della passata stagione, Massimilianoadottò un profilo basso: “No, sul mercato non ci saranno rivoluzioni”. Ad oggi, a sessione ancora aperta, è evidente che i fatti raccontino altro. Tra entrate ed uscite la Juventus ha cambiato parecchio e prima del 31 agosto è facile prevedere che ci saranno ancora nuovi innesti e nuove uscite.Se ne parla da settimane, laha un problema a sinistra.è lontano parente di quello ammirato nelle prime stagioni a Torino enon dà certezze. Sarebbe ingenuo pensare che in casa Juve il problema non sia evidente come lo è al di fuori. Ma le criticità sono altre.. L’esterno sinistro, però, non lascerà Torino fino alla scadenza naturale di un ingaggio che gli frutta 6 milioni netti a stagione. Ingaggio che, chiaramente, nessun club è disposto a corrispondergli, e quindi eccoci qua: