Giornate a casa, perché lì si deve restare. Giornate a casa, da riempire con quello che si vuole: allenamenti in camera, libri da leggere, passeggiata sui social, una corsetta su calciomercato.com, film e serie tv, da sgranocchiare con gli occhi. Ce lo stanno raccontando tutti, nell'appuntamento quotidiano Diario di una quarantena: film in tv, serie on line, pellicole cinematografiche su cinema che hanno aperto la propria sala via web, di tutto e di più, insomma. E da oggi, calciomercato.com vuole segnalarvi quello che, per la redazione, vale la pena essere visto OGGI, LUNEDI’ 30 MARZO, IN TV.





DIGITALE TERRESTRE



Rai 1, ore 21.25: Il Commissario Montalbano (Serie TV, stagione 13, episodio 1)



Italia 1, ore 21.26: Harry Potter e l’Ordine della Fenice (Film)



La 7, ore 21.15: Pearl Harbor (Film)



7 Gold, Il Processo di 7 Gold (Talk show, informazione, calcio)





SATELLITE



Sky Uno HD, ore 21: Alessandro Borghese, 4 Ristoranti (show)



Fox HD, ore 21: The Walking Dead (Serie TV, stagione 10, episodio 14)



Sky Sport Uno, ore 21.15: Spagna-Italia 1999 (basket)



Sky Sport Football, ore 21: Juventus-River Plate 1996 (calcio)





INTERNET

Dazn, ore 21.15: Milan-Manchester United 2006/07 (calcio)