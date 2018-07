L'affarepuò essere definito nelle prossime ore. Il difensore centrale della Juventus è l'obiettivo principale del Chelsea di Maurizio Sarri. Come riporta Sportitalia oggi Paratici era atteso in Costa Azzurra per il meeting decisivo con Marina Granovskaia e Roman Abramovic. L'incontro, però, potrebbe essere anche rimandato alla giornata di domani. In tutti i casi il patron del Chelsea Roman Abramovic prenderà parte al faccia a faccia tra Juve e Blues, un meeting che potrebbe tenersi anche nello yacht del magnate russo. ​