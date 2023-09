Gianluca Ferrero, presidente della Juventus, e Francesco Calvo, responsabile dell’area tecnica, hanno incontrato ieri mattina a Roma all'interno della sede della FIGC, il presidente Gabriele Gravina. Un vertice, secondo quanto riportato da La Stampa che non è andato oltre la semplice visita di cortesia come spesso accaduto anche in passato a margine di altri impegni dei dirigenti bianconeri nella Capitale.