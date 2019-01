E' una giornata fitta di incontri di mercato quella di oggi. Tra questi, sta andando in scena un summit tra le dirigenze di Juventus e Genoa, rappresentata dal patron Preziosi, per tornare a parlare del futuro di Stefano Sturaro e Cristian Romero. Il centrocampista sanremese '93 sta per concludere ufficialmente la sua deludente parentesi con la maglia dello Sporting Lisbona con cui, causa infortuni, non ha mai collezionato alcuna presenza. Il giocatore tornerebbe in bianconero per poi essere girato al club nel quale è cresciuto calcisticamente, il Genoa, con la formula del prestito con diritto di riscatto a 10 milioni di euro.



Più laboriosa sin qui è stata la trattativa per il centrale argentino classe '98, che la squadra di Enrico Preziosi ha acquistato per 1,5 milioni dal Belgrano e che oggi è valutato non meno di 25. L'idea della Juve è di assicurasi da subito Romero per anticipare la concorrenza, lasciando però il ragazzo al Genoa per la seconda metà di questa stagione, ma con la possibilità di prolungare il prestito fino a giugno 2020.