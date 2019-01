Comunque andrà la stagione della Juventus il direttore sportivo Fabio Paratici metterà in scena un mercato importante soprattutto nel reparto centrale del campo. L'obiettivo dichiarato è quello di svecchiare un reparto che inizia ad apparire logoro con l'inserimento in rosa di giocatori già formati, completi, competitivi, ma ancora nel pieno della propria carriera. Chiuso il colpo Ramsey, e aspettando il super colpo (Pogba e Milinkovic-Savic le idee più importanti) la Juventus sta pensando anche a Tanguy Ndombele.



DUE CERTEZZE - Ad oggi le certezze per il futuro del centrocampo bianconero rispondono ai nomi di Rodrigo Bentancur ed Emre Can. I 31 anni di Sami Khedira e Blaise Matuidi impongono riflessioni e, soprattutto per il tedesco, ampiamente condizionato da problemi fisici, c'è la possibilità di un addio nel corso dell'estate. L'incognita più grande è rappresentata invece da Miralem Pjanic, anagraficamente ancora ampiamente dentro al progetto tecnico-tattico, ma per cui già la scorsa estate sono state respinte offerte monstre che, invece, saranno valutate nel corso della prossima estate. Se ci sarà la grandissima occasione allora anche il bosniaco potrebbe salutare. INCONTRO PER NDOMBELE - Per questo, oltre a Ramsey e al grande nome, la Juventus valuta un altro acquisto nel reparto. Secondo Tuttosport il nome più caldo resta quello di Tanguy Ndombele, centrocampista di grande dinamismo, 22enne di proprietà del Lione. Per il club francese è insostituibile, ha un contratto fino al 2023 e una valutazione monstre di 70 milioni. Nei prossimi giorni è però previsto un incontro con il suo procuratore per sondare la disponibilità al trasferimento a Torino del giocatore. Se ci sarà l'apertura la Juventus inizierà i contatti con il Lione. Per abbassare le pretese economiche e assicurarsi un talento fra i più corteggiati d'Europa. Piace infatti a Inter, Milan, Napoli, ma anche a club di Premier come Chelsea, Arsenal e Tottenham.