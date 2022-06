La Juve incontra il PSG. Secondo Tuttosport, nelle prossime ore il club bianconero incontrerà un emissario del club parigino per discutere di Leandro Paredes, da tempo nel mirino per il centrocampo. Il summit servirà innanzitutto a sondare le possibilità di porre le basi per una trattativa, che potrebbe poi entrare nel vivo qualora la Signora riuscisse a concretizzare qualche cessione importante.