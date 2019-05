La resa dei conti è arrivata. In serata il summit tra Andrea Agnelli, Fabio Paratici e Pavel Nedved, quello decisivo per il futuro tecnico della Juve. Il ragionamento ruota tutto attorno all'avvicendamento, ora più probabile, tra Massimiliano Allegri e Antonio Conte.

Sul tavolo tutti i pro e i contro di questa decisione, il principale sostenitore di Allegri rimane il presidente bianconero che è anche il vertice della triade più freddo attorno all'ipotesi del ritorno di Conte. Ma giorno dopo giorno, le quotazioni dell'ex ct della Nazionale sono andate via via salendo e se fino a poco tempo fa da parte di Agnelli c'era sempre stata una chiusura piuttosto netta, il lavoro di Paratici e Nedved in tal senso sembra vicino all'aver raggiunto il proprio scopo.



Dichiarazioni ufficiali a parte, sono queste le ore in cui si decide il futuro in bianconero di Allegri. Che nel frattempo è tornato prepotentemente nel mirino del Paris Saint Germain al fianco di José Mourinho, che nei prossimi giorni in caso di rottura con la Juve potrebbe tornare d'attualità anche in chiave Barcellona e, soprattutto, Inter.



La resa dei conti sta arrivando, continuare con Allegri o richiamare Conte: serve una decisione, il summit tra Agnelli, Paratici e Nedved terminerà solo con un verdetto.