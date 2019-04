Prosegue l'astronomica crescita della Juventus in Borsa. Come riportato da Calcio e Finanzia, il titolo bianconero viaggia a quota 1,6940 euro per azione alle ore 11.45, con una crescita dell'1,47%. In questo modo viene superato, almeno fino al momento attuale, il valore di 1,6720 euro per azione con cui il titolo bianconero aveva chiuso il 19 settembre scorso, un record assoluto nella storia del club. Per il titolo della Juventus si tratta di una crescita continua dallo scorso 12 marzo: nel giro di un mese, infatti, il valore delle azioni è cresciuto del 38.5%. Oggi sono molto alti i volumi, pari a 13 milioni, su una media di 21 milioni circa negli ultimi tre mesi. La capitalizzazione, invece, ha raggiunto quota 1.7 miliardi di euro.