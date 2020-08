In caso di vittoria per 1-0 della Juve dopo 90 minuti i bianconeri ed il Lione andranno ai supplementari. Come deciso dal Comitato Esecutivo della Uefa a giugno: "Tutte le partite dei quarti di finale e delle semifinali andranno ai supplementari e ai rigori in caso di pareggio al fischio finale. Stesso regolamento anche per le partite di altre competizioni per cui sono state prese le medesime decisioni". Se la Juve vince 1-0 al 90', dunque, si vai ai supplementari e se il risultato non cambia ai rigori.