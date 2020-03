E' finito l'effetto Ronaldo sulla Borsa della Juventus. Come scrive Il Corriere dello Sport il titolo del club bianconero "è crollato nel mese di ottobre 2018, tornando anche sotto l'euro, parallelamente alla riapertura del caso Mayorga. Salvo poi risalire in maniera progressiva fino al giorno record, 15 aprile 2019, vigilia di Juve-Ajax. E' passato meno di un anno da quel giorno, meno di due da quello di Ronaldo e l'effetto CR7 è completamente svanito, almeno in Borsa".