La Juventus ha svelato la seconda maglia ufficiale. Dopo la classica bianconera e la terza carbon-yellow fatta con materiale riciclabile, ecco la divisa da trasferta. Questa la descrizione sul sito ufficiale della Juventus: "Una seconda pelle, che unisce uno stile classico a dettagli moderni, perfetto per lo stadio e per la strada. E’ il nuovo kit away Adidas 2018/19, presentato oggi e già disponibile all’acquisto per tutti i tifosi. Con un design innovativo ma caratterizzato da linee classiche, ilè progettato per massimizzare la vestibilità e lo stile. La silhouette rielaborata e migliorata nelle prestazioni conferisce alla maglia un nuovo profilo oltre a garantire il massimo comfort. L’elegante abbottonatura omaggia il glorioso passato della Juventus, il passato di uno dei club più iconici del mondo. Come sempre, i dettagli fanno la differenza: le strisce bianconere sul fondo delle maniche sono eleganti, moderne e sono un richiamo di classe alla tradizione del club".