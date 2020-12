Carlo Pinsoglio ha rimediato un'espulsione dalla panchina nei minuti finali del derby di ieri vinto dalla Juventus in rimonta 2-1 sul Torino. Qualche parola di troppo agli indirizzi dell'arbitro Orsato, che gli precluderà la presenza in gruppo nella prossima giornata contro il Genoa (e già è infortunato Buffon...). La verità sulla dinamica dell'espulsione è venuta a galla dai social: ​subito dopo la rete decisiva di Bonucci, il terzo portiere juventino avrebbe rivolto un'accusa diretta a Orsato. Del tipo: "Ora annulla anche questa!", con riferimento diretto al gol precedentemente non convalidato per fuorigioco di Bonucci sul destro di Cuadrado.