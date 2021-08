Nuovo cambio di rotta per il difensore della Juventus Radu Dragusin. Quando sembrava ormai concluso il suo trasferimento al Cagliari, prima l'irruzione di alcuni club stranieri - il Vitesse su tutti - e poi quello della Sampdoria hanno cambiato le carte in tavola. E proprio i blucerchiati del presidente Massimo Ferrero sono vicinissimi alla definizione dell'affare, sempre con la formula del prestito per una stagione.



Il calciatore rumeno è atteso a Genova nelle prossime ore per sostenere le visite mediche di rito, prima di iniziare la sua prossima avventura agli ordini di Roberto D'Aversa.