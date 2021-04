Squadra che vince non si cambia. O quasi. Per la gara di domani contro il Genoa, Andrea Pirlo è pronto a fare un copia e incolla della formazione che ha vinto contro il Napoli, cambiando solo tre cose: Danilo di nuovo terzino destro, in porta torna Szczesny al posto di Buffon e vicino a Ronaldo scalpita Paulo Dybala dopo il ritorno in campo con gol.