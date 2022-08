Un primo passo importante in attesa di tentare l’accelerazione verso il traguardo finale. Laha trovato una bozza di intesa conper quanto concerne l’ingaggio e la durata del contratto. Il regista classe 1994 non rientra nei piani diper il suoe sta spingendo per tornare in Italia e vestire la maglia bianconera. Il feeling con la Vecchia Signora è nato fin da subito, gli ultimi contatti sono stati molto positivi.Paredes vuole la Juve è la Juve vuole. La sensazione è che questo sia un affare che s’ha da fare. Prima però servirà limare la distanza tra domanda e offerta con il: il club francese vuolementre i bianconeri non vogliono spingersi oltre i 15 (bonus compresi).lavora con il Valencia per la cessione in prestito die poi busserà alla porta del Psg per portare Paredes alla corte diIl tecnico livornese ha già in mente la sua squadra con la regia del nazionale argentino, è solo una questione di tempo.