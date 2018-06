Szczesny sarà il primo portiere della Juventus la prossima stagione. L'anno di esperienza fatto a Vinovo è servito per conoscere l'ambiente Juve ed abituarsi alla pressioni per la sostituzione di Gigi Buffon. I due sono in ottimi rapporti tanto che secondo quanto riportato da Tuttosport l'ormai ex portiere della Juve ha confessato al suo 'erede' che alla rassegna mondiale in Russia il suo cuore batterà per la nazionale polacca.