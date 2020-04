Il portiere della Juventus Szczesny racconta ad Arsenal Nation, un retroscena del 2015, dopo la sconfitta dell'Arsenal (dove giocava) contro il Southampton: "Fumavo regolarmente, l'allenatore (Wenger ndr) lo sapeva. Voleva solo che i calciatori non fumassero nello spogliatoio e io lo sapevo".



MULTA - "Per via della tensione della partita fumai con la squadra ancora nello spogliatoio, andai in un angolo della doccia, in fondo alla stanza dove nessuno poteva vedermi e me ne accesi una. Qualcuno mi vide, non era neanche l'allenatore ma qualcuno glielo disse. Lo vidi alcuni giorni dopo e mi chiese se era vero, dissi di sì. Mi multò e la cosa finì lì. Mi disse: 'Starai fuori per un po' ma non ci fu nessuno scontro o confronto duro, fui molto professionale".



STRAPPO -"Ero pronto a tornare in squadra qualche settimana dopo ma Ospina giocò molto bene nelle partite successive e continuò a giocare. Voleva dire che avrei dovuto convincerlo a farmi tornare titolare oppure dimostrare che ero il miglior portiere andando via in prestito. Suona strano ma a volte è la cosa migliore da fare".