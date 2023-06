, estremo difensore della Juventus, intervenuto in conferenza stampa direttamente dal ritiro della nazionale polacca, ha voluto ribadire a gran voce il suo pensiero riguardante il futuro, confermandosi bianconero sino al termine naturale del suo contratto: "La situazione vissuta dalla Juventus non ha assolutamente alcuna influenza su nessuna delle mie decisioni., che sarebbe scaduto nel 2024 e che invece andrà ad esaurirsi soltanto nel 2025., tra i più alti all'interno della rosa, e la dirigenza bianconera nelle prossime settimane è chiamata a definire una strategia che preveda un rafforzamento dell'attuale gruppo di giocatori passando pure da qualche rinuncia e da qualche doloroso taglio per rendere il proprio monte stipendi più sostenibile e più in linea con l'attuale momento di sofferenza del club.Si guarda principalmente al mercato italiano e a due portieri che rappresentano il presente ma soprattutto il futuro,della Cremonese - che però dal prossimo 1° luglio tornerà a essere di proprietà dell'Atalanta - edell'Empoli.