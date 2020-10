Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, parla a Sky Sport in vista della sfida contro il Napoli: "Il Napoli è molto forte, ha idee chiare e gioca molto bene. Dopo il lockdown è stata una delle squadre più forti, sono partiti benissimo anche quest’anno".



LA ROMA - "Test di carattere, non abbiamo giocato molto bene ma in inferiorità numerica siamo riusciti a pareggiarla contro un squadra molto forte. Questi punti alla fine del campionato servono e servono anche a noi per la prova del carattere".



SU PIRLO - "Con Pirlo ci divertiamo, vuole che prendiamo in mano la partita con tanto palleggio e quindi ci divertiamo tanto. L’importante è trovare l’equilibrio giusto per portare a casa i risultati e ci riusciremo. I primi giorni ha cominciato con intensità, cerchiamo di preparare la stagione nel modo migliore possibile​".



LO SCUDETTO - "Abbiamo vinto nove campionati di fila, vogliamo fare la guerra per il decimo di fila. Ma ci sono tante squadre e non sarà facile. Sicuramente c'è l'Inter, il Napoli, l'Atalanta: sembrano le squadre più forti. Ma sono tutti avversari difficili e sarà un campionato equilibrato".