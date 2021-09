Dal ritiro della Polonia, il portiere della Juventus Wojciech Szczesny ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro San Marino. Tra gli argomenti toccati ci sono anche le critiche ricevute nelle ultime settimane: "Uno dei miei punti di forza è quello di non ascoltare i giudizi, positivi o negativi che siamo. E' sempre stato così. Spesso si estremizzano esagerando, alla fine la verità sta nel mezzo. L'obiettivo è guardare avanti alle prossime partite, sono concentrato su questo".



CON LA NAZIONALE - "Per vincere e conquistare i tre punti dobbiamo tenere alta la concentrazione, evitare errori individuali come autogol o espulsioni che non servono, e che poi potrebbero determinare il risultato finale".