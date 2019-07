Certe rivalità non si dimenticano e Szczesny, portiere della Juventus, lo sa bene. Nonostante vesta la maglia bianconera da ormai due stagioni (quella che inizia è la terza) i tifosi del Tottenham non hanno dimenticato il suo passato da calciatore dell'Arsenal e per questo lo hanno fischiato nel corso dell'amichevole giocata a Singapore contro gli Spurs, acerrimi rivali dell'Arsenal in Premier League.