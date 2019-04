Wojciech Szczesny, portiere della Juve, è stato intervistato dal magazine ufficiale della Champions League in vista dell’Ajax: "Contro l'Ajax sarà una partita difficile: sono una squadra giovane, con tanto entusiasmo e con un calcio offensivo. A Madrid hanno fatto una grande impresa, su un campo difficile per tutti. Ci attende sfida molto diversa rispetto a quella con l'Atletico Madrid dove si sono affrontate due squadre molto compatte. Loro invece sono pericolosi in avanti, quindi andrà impostata in modo differente. Tadic? Ci ho già giocato contro quando ero all'Arsenal. Mi ha segnato con la maglia del Southampton dopo un mio errore. Già aveva fatto bene in Inghilterra, ora è migliorato. È un giocatore pericoloso. Onana interpreta il ruolo in chiave moderna. È bravo con i piedi, gioca alto, aiuta tutta la squadre con la sua personalità. Tra di noi sarà una bella sfida".