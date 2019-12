Dopo aver saltato le ultime partite a causa di un problema alla spalla, Wojciech Szczesny è pronto a tornare tra i pali della porta bianconera in occasione della Supercoppa italiana contro la Lazio in programma domani a Riyad, in Arabia Saudita. Il portiere polacco ha parlato così alla vigilia della sfida ai microfoni di Juventus Tv: "La Lazio, in questo momento, è una delle migliori squadre italiane, quindi non sarà semplice. Noi però siamo in crescita, quindi verrà fuori una partita fra due squadre in forma. Abbiamo fiducia, ma sappiamo che dovremo dare il massimo".