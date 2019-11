Il portiere della Juventus Wojciech Szczesny parla in conferenza stampa accanto a Sarri alla vigilia della sfida di Champions League con la Lokomotiv Mosca: le sue dichiarazioni.



DUALISMO CON BUFFON - "Mi trovo benissimo con lui, Gigi è un grande portiere e un grande uomo. Fare un anno con lui è una bella esperienza, una gioia: quando gioca è ancora in forma, sta facendo benissimo e siamo contenti di averlo in squadra. Quando lui esordiva nel '97 cosa facevo? Giocavo a tennis, non giocavo a calcio: ero scarso, fatico a rispondere...".



KRYCHOWIAK - "Siamo amici, dal 2004, da tanti anni. Per noi è bello, abbiamo iniziato a 14 anni nei campi brutti, con l'Under 14 della Polonia e due settimane fa per la prima volta abbiamo giocato da avversari. È una bella storia, importante, ma non vedo l'ora di batterlo domani".



NON PRENDERE GOL - "Abbiamo fatto una serie troppo lunga senza clean sheet, ora vogliamo continuare a non subire gol".



LOKOMOTIV - "Chi mi ha impressionato all'andata? Per simpatia devo dire Krychowiak...".



MIGLIORI PORTIERI AL MONDO - "Difficile da dire, ce ne sono tanti di grande livello. Alisson, Ter Stegen per dirne due. Anzi: il terzo è Oblak. Se mi sento un fuoriclasse? Non lo dirò mai, ma faccio parte di una delle più grandi in Europa e mi sento forte, però non mi piace giudicarmi: spero di fare bene per la squadra e basta".