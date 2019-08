Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, ha concesso una lunga intervista a Sky Sport, nel corso della quale ha toccato tanti temi. Dal big match col Napoli al ritorno in bianconero di Buffon, per poi commentare le situazioni legate a Dybala e Higuain: "Il Napoli alla seconda? Va bene così tanto dobbiamo incontrarli due volte. Adesso o dopo non cambia molto. Bisogna vincere. Negli ultimi anni il Napoli ci ha dato molto fastidio. Non vediamo l'ora di scendere in campo".





SU SARRI - "Vedevo il suo Napoli giocare benissimo. Adesso qui vedo che con lui si lavora tanto ed è tutto molto faticoso. Sono stato impressionato dall'impatto che ha dato subito alla squadra".



DIFFERENZE CON ALLEGRI - "Si lavora molto di più sul campo e con il pallone. Anche il modo di difendere è diverso, perché la linea è molto più alta per pressare meglio gli avversari. Quindi bisogna lavorare molto sulla tattica. Ci siamo divertiti tanto nel pre campionato".



QUANTO MANCA SARRI - "Non abbiamo incontrato nessuna difficoltà, siamo una squadra matura. Lui ha un ottimo staff che sa gestire il gruppo. Poi certo, sarebbe sempre meglio averlo con noi".



CHE PARTITA SARA' COL NAPOLI? - "Come al solito, credo che sarà una gara molto combattuta. Gli scontri diretti sono difficili. Ma noi spesso li vinciamo. Speriamo di farlo anche sabato".



SU HIGUAIN - "Come l'ho trovato? Benissimo. Gia durante le amichevoli estive era cattivo. Era tornato ad essere il vecchio Higuain. Quando lo vedo così so che farà tanti gol".



SU DYBALA - "Sta bene, avete visto tutti il gol contro la Triestina. Siamo tanti e tutti dobbiamo lottare per un posto da titolare".



L'AVVERSARIO PIU' PERICOLOSO - "Si sono rinforzate in tante, sarà più difficile vincere. Sono cambiati diversi allenatori. Oltre a Inter e Napoli anche Roma e Lazio si sono rinforzate. Sara più equilibrato ma se noi lavoriamo come l'anno scorso faremo un buon risultato".



SULLA CHAMPIONS - "De Ligt non può più eliminarci. Ronaldo neppure, quindi abbiamo più chance (ride n.d.r). Però adesso non penso alla Champions, vedremo quali saranno gli avversari. Però ora la testa è solo allo scontro diretto di sabato contro il Napoli".



CAMBIAMENTI RISPETTO ARSENAL E ROMA - "Ho vinto più trofei e questo è importante. Poi maturando si commettono meno errori".



SUL RITORNO DI BUFFON - "È bello. Ho avuto il più forte portiere al mondo come secondo (Alisson), adesso il più forte della storia. È bello. Perche ho vissuto un anno con Buffon e ho imparato tanto da lui. Vedere come si allena e l'impatto che ha nello spogliatoio è incredibile".



SUL RAPPORTO CON BUFFON - "Siamo sempre amici. La differenza è che, quando si va in campo adesso, io sono il titolare ma credo che giocherà tanto anche lui quest'anno".



COME TI IMMAGINI TRA 10 ANNI? - "Sicuramente non in campo, non ce la farei a giocare fino a quell'età. Lui ha un entusiasmo incredibile. Si vede che ha passione per il lavoro. Io faccio già fatica a 29 anni e lui sembra uno dei giovani. Quindi è bellissimo vederlo cosi".