Szczesny, portiere della Juventus, parla a Juventus TV dopo la vittoria sul Milan: "Loro hanno giocato benissimo, abbiamo ritrovato un po' di lucidità davanti alla porta nel finale e l'abbiamo portato a casa".



SERATA TOP - "Non succede che debba fare così tante parate, ma sono contento di aver aiutato la squadra. Zero gol subiti? Per me importante, preferisco sempre vincere 1-0 che 4-3. Spero che possiamo continuare a non prendere gol".



INTER - "Sembra sia lotta a due. C'è poi l'Atalanta, la Roma. Bisogna sempre essere al massimo e portare a casa i punti".