Il portiere della Juve Wojciech Szczesny ha parlato a Infinity dopo la sconfitta contro il Psg:



"A inizio del girone di Champions non volevamo giocare l'Europa League, ovvio, ma dobbiamo giocarla e cercare di vincere per rispetto della nostra maglia, con la massima attenzione. Oggi c'è stato un atteggiamento giusto, anche se la partita è stata persa e non è mai bello. I ragazzi però hanno dimostrato coraggio nel giocare a calcio, e per dei giovani così non è poco, a questi livelli".



COSA E' MANCATO - "L'atteggiamento, il coraggio, la voglia di lottare. Abbiamo giocato un girone di Champions senza il giusto carattere, senza la mentalità Juventus che si è vista solo nell'ultima partita. Oggi però c'è stato un segnale forte".



INTER - "Sì, è uno scontro diretto, in campionato siamo messi un po' meglio, ci portiamo questo entusiasmo dato dal rientro di Chiesa e da una buona prestazione, proveremo a vincere con l'Inter".