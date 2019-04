Il portiere della Juventus Wojciech Szczesny parla a Sky Sport dopo il pareggio con l'Ajax: "Che sapore lascia il pari? Il gol potevamo evitarlo, è mancata la tensione e abbiamo preso gol, peccato. Bisogna andare allo Stadium e vincere la partita di ritorno. Giocano molto alti e hanno la qualità davanti per fare male, anche noi però abbiamo dimostrato di essere bravi e in casa con l'Atletico abbiamo fatto vedere di sapere vincere. Bonucci e Rugani hanno fatto bene, poi abbiamo subito un po' nel secondo tempo ed eravamo schiacciati. Ma è colpa di tutta la squadra non solo loro. L'importante è stare sempre dentro la partita, contro l'Ajax il rischio era aprirsi e lasciare spazio alle spalle. Siamo due squadre molto diverse, loro giocano più alti. Vedremo al ritorno cosa farà la differenza".