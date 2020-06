Wojciech, portiere della, parla a Juventus Tv in vista della sfida contro il: "La partita contro il Bologna è stata la migliore dopo il lungo stop. Si è visto un passo in avanti dal punto di vista fisico ma anche per quanto riguarda quello mentale, la squadra mi sembrava più lucida. Abbiamo fatto due reti, ne abbiamo sfiorate altre, quindi credo ci sia stato un miglioramento".- "La difesa è molto più protetta dai centrocampisti, difendiamo più di collettivo. Nelle ultime gare non abbiamo subito tante azioni da gol, l’unica è nata da un mio passaggio sbagliato contro il Bologna quindi credo che la strada intrapresa sia quella giusta".- "Non è facile riprendere e giocare ogni tre giorni. E un momento molto strano ma ci stiamo prendendo l'abitudine e piano piano saremo al nostro massimo"."Abbiamo fatto una lunga fase di preparazioni, ho avuto una settimana in più di tempo perché in Coppa ha giocato Buffon, quindi sto bene ora. Poi, quello che sento dal campo non è al massimo, perché ci sono stati tre mesi di stop però anche io credo che con le partite migliorerò e tornerò al meglio della forma"."Mi aspetto un percorso molto complicato. C’è la Lazio che è molto forte anche se dobbiamo vedere in che stato di forma tornano in campo. L’Atalanta l’abbiamo vista l’altro giorno contro il Sassuolo, l’Inter fisicamente sta molto bene. Tutte le gare dovremmo giocarle come finali quindi bisogna sacrificarsi e fare due mesi di vita sana per portare a casa i due trofei che mancano"."Credo che il Lecce sia ben allenata dal punto di vista difensivo ed è sempre complesso giocare contro queste squadre che si schiacciano nella propria metà campo. Dovremo essere capaci di trovare le occasioni da gol ma abbiamo un piccolo vantaggio visto che sarà la nostra quarta partita dopo lo stop mentre per loro la seconda. Dal punto di vista fisico abbiamo un po’ di vantaggio e cerchiamo di vincerla".