Wojciech Szczesny, portiere della Polonia, avversario dell'Italia domani sera, parla in conferenza stampa: "Non ci mancheranno le motivazioni, l'ambizione di vincere c'è sempre e noi giochiamo per i tre punti. Piatek? È in un ottimo periodo di forma, ogni palla che tocca va dentro. Spero che questo suo periodo continui domani, ma che finisca fra sei giorni (sabato la Juve lo affronterà in campionato col suo Genoa, ndr). Italia? Una Nazionale forte, anche se i risultati degli ultimi mesi non sono stati i migliori. Il posto da titolare nella Juve e nella Polonia? Provo a non prestare attenzione alle pressioni, così come a tutte le cose create ad arte dai media. Cerco sempre di dare il mio meglio, in campo e fuori".