La clamorosa eliminazione dalla Champions League contro il Porto e alcuni dati riguardanti la stagione in corso fanno venire. Partiamo dall'ormai famigerataha di fatto eliminato i bianconeri. D'accordo, tutti saltano esi gira pure dall'altra parte.Chi deve dire ai propri compagni come comportarsi in questa particolare situazione di gioco, se non chi sta fra i pali? E poi vogliamo parlare del goffo tentativo di parata?, uno che con la Juve la Champions l'ha vinta, ha le idee chiare: "Per me è una mezza papera perché giustamente stava in mezzo alla porta, ma poi su quel tiro lento si è buttato in leggero ritardo. E il portiere è lì per parare.", dice a Tmw.Al di là dell'episodio incriminato, c'è altro su cui riflettere., con una media digol presi, in pratica un gol a partita. Creti incassate a partita.. E forse la differenza può essere individuata nel fatto che, dando anche indicazioni tattiche ai difensori.rispetto a Buffon, e c'è la netta impressione che con lui in campo chi gli sta davanti sia più timoroso e svagato.: da una parte, in negativo (con Szczesny),, causata da gravi leggerezze difensive nell'avvio dei due tempi, con una squadra che sembrava avere la testa fra le nuvole, dall'altra, in positivo,, con una difesa granitica guidata da Buffon.e di alto profilo internazionale. E alla Juve è ancheda un contratto in scadenza nelnetti a stagione.