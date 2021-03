Come racconta La Gazzetta dello Sport, sui portieri la Juve non dovrebbe cambiare uomini e situazioni. Per il quotidiano, Buffon è infatti tentato dal rinnovo (il suo contratto scade a giugno) "per proseguire un altro anno e la società non glielo negherà, anche perché Gigi ha dimostrato di essere ancora affidabile come secondo portiere". Poi Pinsoglio: è una figura preziosa nello spogliatoio e non andrà via. Capitolo Szczesny: "La società non ha dubbi. Tutto sembra destinato a rimanere invariato, quindi, a meno che non arrivi un’offerta importante per il polacco, che potrebbe essere presa in considerazione".