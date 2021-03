Dopo la vittoria per 3-1 contro il Cagliari, il portiere della Juve Szczesny ha parlato così a Sky Sport del momento dei bianconeri: "Abbiamo passato una settimana non bella, molto triste, però dovevamo rispondere sul campo. Oggi abbiamo vinto contro il Cagliari che ultimamente stava facendo molto bene, abbiamo portato a casa tre punti fondamentali. ​Siamo consapevoli che per vincere lo scudetto bisogna vincerle tutte. Ora abbiamo un po' più di tempo per recuperare le energie, ce la giocheremo fino alla fine".



RONALDO - ​"Il fastidio è solo per il fatto che siamo usciti dalla Champions. Poi le critiche sono tutte giuste. Bisogna accettarle e poi cercare di rispondere in campo. Cristiano ha fatto proprio quello, ha risposto in campo, ha fatto la tripletta perfetta, quindi complimenti a lui. Con noi anche l'anno prossimo? Credo di sì. Non faccio il direttore sportivo però (ride, ndr)".