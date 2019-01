Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, ha parlato ai microfoni de IlBiancoNero.com: “La partita contro l’Atalanta mi ha un po’ lasciato sotto shock. Penso che sia un discorso fisico, la Juve dopo la ripresa si è ritrovata tutta la rosa che sta un po’ zoppicando. Ramsey? E’ l’acquisto giusto, io l’avrei portato a Torino subito. Oggi a livello di centrocampo sono un po’ preoccupato. Sia per Emre Can, che non è ancora tornato il grande giocatore che era, sia per Khedira, che ho visto in difficoltà anche ieri sera. Ramsey avrebbe fatto comodo subito”.