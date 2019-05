Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, parla a MC Sport del dopo Allegri: "È giusto dare un cambio all'ambiente, è la soluzione corretta. La Juventus ha un piano A, B e C. So che stanno provando in tutti i modi a prendere Guardiola, che ha confermato di voler rimanere al City. Se non troveranno un super top andranno su Simone Inzaghi, che non andrà lì a buttare i pugni sul tavolo per chiedere i giocatori. È emergente, amico di Paratici, ha tanta voglia di fare e ha vinto già qualcosa. Anche se non potrà giocare come fa con la Lazio, sfruttando il contropiede".