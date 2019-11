Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus, ha parlato del presunto caso Cristiano Ronaldo sulle pagine de La Gazzetta dello Sport: "Non prendiamoci in giro, Ronaldo non è come gli altri. Non lo sarà mai. Un po’ come il 'mio' Platini: Michel trascinava tutti e a noi andava bene che stesse lassù, più in alto di noi. Passatemi l’espressione, ma giocatori così possono fare quello che vogliono... Sarri mi ricorda il Trap: deve mediare con attenzione. Ha ragione perché tiene unito il gruppo e perché con il solo CR7 non si vince".