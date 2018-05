Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus, parla dell'addio di Gigi Buffon ai microfoni di Radio Sportiva: "Credo che lui sappia fisicamente come sta e se può continuare ancora un anno ad alti livelli o rovinare una carriera. Il confine è labile... Sarebbe brutto ad esempio se andasse al Real, che quest'anno vince un'altra coppa, e facesse male. Secondo me ha già preso una decisione, penso ad un futuro da dirigente. Io ho avuto la fortuna di avere Zoff come mio allenatore, Gigi potrebbe anche fare da tutor al nuovo portiere come fece Zoff con me, starebbe in contatto col campo avendo il tempo di decidere cosa fare. Zoff poi è diventato allenatore, dirigente e ha fatto un'altra grande carriera".