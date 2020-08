Marco Tardelli difende la scelta della Juve di mettere Pirlo al timone. Anche allenare gli ex compagni non sarà un problema per l'ex campione del mondo, almeno sulla carta: "Dovrebbe essere un vantaggio ma non si sa mai - dichiara Tardelli a Radio Sportiva -. Noi giocatori siamo strani, di conseguenza non si può mai capire cosa può accadere nello spogliatoio, questo è un rebus. Bisogna avere la forza di dire, spiegare, il grande giocatore deve anche capire che può stare anche fuori".



RIDIMENSIONAMENTO - "Se voleva risparmiare non licenziava Sarri. Credo debba essere pagato e non è un risparmio. Credo sia un'idea di Agnelli e credo sia positiva".