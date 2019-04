Sulle colonne de La Stampa, Daniele Rugani è stato lodato dall'ex bandiera bianconera Marco Tardelli. "Oggi la mia rubrica la dedico a Daniele Rugani. Perché merita un discorso a sé. Caro Daniele, sei riuscito a conquistare chi aveva qualche dubbio sulle tue capacità a livello internazionale: andare in campo con questa pressione psicologica non è facile per nessuno. Una vita vissuta fra Empoli e Torino avendo l’obbiettivo ad ogni ritorno di dimostrare di essere pronto per grandi traguardi. Avevi davanti mostri sacri che ti lasciavano poche possibilità di sovrastarli e quando quegli spazi si aprivano all’improvviso, rimanevano i dubbi e i se e i ma si sprecavano. Hai continuato a lavorare in silenzio, a testa bassa: mai una sbavatura nei confronti di nessuno, rispettando le critiche senza però smarrirti. Bene, ci sei riuscito, la partita di Champions ti ha consacrato giocatore di livello internazionale senza se e senza ma. Con rispetto e stima", le sue parole.