La Juventus si è ritrovata alla Continassa per il consueto allenamento agli ordini di Pirlo, alla vigilia del derby contro il Torino. Di seguito il report: “La Juventus si prepara ad affrontare il 151esimo Derby della Mole e questo pomeriggio, in un JTC imbiancato dalla prima nevicata stagionale, la squadra di Pirlo si è concentrata sui movimenti da replicare nella gara contro i granata.



Nella seduta di vigilia il gruppo si è dedicato ad una serie di esercitazioni tattiche e a una partitella finale.



Domani, durante la rifinitura in programma al mattino, verranno limati gli ultimi dettagli e alle 18:00, all'Allianz Stadium, andrà in scena la stracittadina”.